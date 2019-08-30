https://news.day.az/politics/1151819.html Президент Ильхам Алиев поздравил кыргызского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил кыргызского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости. Уверен, что отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут постоянно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов. В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Кыргызстана мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.
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