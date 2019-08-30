https://news.day.az/politics/1151850.html В Баку отметили праздник Победы Турции
В Баку отметили праздник Победы Турции
В посольстве Турции в Баку отмечается праздник Победы.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр обороны Закир Гасанов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, представители дипломатического корпуса, другие политические и общественные деятели.
Озорал прочитал поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 30 августа - Дня Победы.
Отметим, что праздник Победы знаменует собой пресечение планов раздела Османского государства между странами-оккупантами после его поражения в Первой мировой войне.
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