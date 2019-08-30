https://news.day.az/politics/1151874.html В Центре военных игр проводится командно-штабное учение - ФОТО - ВИДЕО
В Центре военных игр проводится командно-штабное учение - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2019-й учебный год, в Центре военных игр Вооруженных Сил стартовало командно-штабное учение с компьютерной поддержкой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Основной целью учения ставится совершенствование практических навыков по применению командирами и штабными офицерами сил и ресурсов в различных условиях, возникших в ходе организации и ведения боя.
Привлеченный к учениям личный состав с помощью симуляционных средств выполняют задачи по непрерывному, умелому и решительному управлению подразделениями в ходе боевой деятельности.
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