В четверг перед административным зданием правительства Армении прошла акция протеста. Матери солдат, погибших в небоевых условиях, снова вышли на улицу с портретами сыновей и требованиями о справедливом расследовании их дел, некоторым из которых уже более десяти лет.

Женщины снова предъявили протест новым властям Армении, которые ни на шаг не продвинулись в справедливом расследовании дел о смерти их сыновей, объявленных самоубийцами или скончавшимися от болезней.

Ранее новые власти обещали, что будут пересмотрены дела о смерти Валерия Мурадяна, Тиграна Оганджаняна, Армана Акопяна, Андраника Силакяна, Артура Казаряна. С этой целью Следственный комитет Армении и десять правозащитных организаций заключили соглашение о создании группы общественного мониторинга.

После прихода к власти премьер-министр Никол Пашинян торжественно встретился с родителями военных, умерших в небоевых условиях, и пообещал следить за ходом расследования. Выполнения обещания осиротевшие матери ждали долго, но в мае этого года снова, после большого перерыва, пришли к зданию правительства с протестом. Мать Артура Казаряна, который, по официальной версии, скончался от опухоли головного мозга, заявила тогда журналистам: "Эксперты вообще не были знакомы с материалами дела. Им подсунули результаты экспертиз, о которых мы и представления не имели. Более того, в работу вовлечены те же следователи, которых мы и подозреваем в недобросовестности".

В связи с состоявшейся 29 августа акцией протеста матерей военнослужащих, погибших в мирных условиях, Следственный комитет Армении представил разъяснения. В заявлении СК сообщается, что "предварительные следствия по уголовным делам, возбужденным по факту смерти их сыновей, продолжаются, предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех случаев".

Султан Керим