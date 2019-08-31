Москва в очередной раз проигнорировала позицию официального Еревана по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщают армянские СМИ, президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо экс-президенту Армении Роберту Кочаряну по случаю 65-летнего юбилея.

В послании, в частности, отмечается, что юбиляр внес значительный вклад "в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье"...

Напомним, что Кочарян в настоящее время находится под арестом. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций оппозиции протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Султан Керим