https://news.day.az/politics/1152049.html Президент Ильхам Алиев направил поздравление узбекскому коллеге
Президент Ильхам Алиев направил поздравление узбекскому коллеге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с национальным праздником страны - Днем независимости.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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