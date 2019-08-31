Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с национальным праздником страны - Днем независимости.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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