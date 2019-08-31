Бредовые заявления премьера Армении - страны-оккупанта, являются серьезным ударом по переговорному процессу. Об этом сказал Trend член политического совета правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

"Наблюдаемые сегодня в регионе Южного Кавказа тенденции развития, позитивные перемены непосредственно связаны с именем Азербайджана. Реализация глобальных энергетических проектов и другие инициативы нашей страны вносят важный вклад в дальнейшее развитие региона. Однако неурегулированный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной угрозой для мира и безопасности в регионе. Новое руководство Армении, делая заявления, присущие террористам, демонстрирует миру свою истинную суть агрессора", - сказал он.

Рагимзаде отметил, что бредовые заявления Никола Пашиняна, озвученные в Ханкенди, еще раз подтверждают агрессивные намерения этой страны, превращение терроризма и шовинизма в государственную политику Армении. Эта страна делает попытки скрыть свои грязные намерения от международного сообщества, но последние авантюристские заявления Пашиняна ее разоблачили, сказал он.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пятого августа 2019 года совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, где принял участие в открытии "панармянских игр". На "церемонии открытия" Пашинян, сделав провокационное заявление, назвал Нагорный Карабах "составной частью Армении".

Главный редактор газеты "Ики сахиль" подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не должны оставлять подобные заявления без ответа.

"К сожалению, международные организации все еще закрывают глаза на оккупационную политику Армении, не оказывают давления на эту страну. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием нагорно-карабахского конфликта, вновь демонстрируют молчание и одинаковое отношение к оккупанту и жертве оккупации. Это категорически недопустимо", - сказал Рагимзаде.

Рагимзаде подчеркнул, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

"Для освобождения находящихся под оккупацией азербайджанских земель, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли будут использованы все возможные средства, территориальная целостность нашей страны будет восстановлена", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.