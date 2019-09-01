С сегодняшнего дня Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции: безвизовый срок пребывания турецких граждан в республике будет составлять тридцать дней.

Как сообщает Day.Az, в прошлом месяце Мевлют Чавушоглу заявил, что с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней. МИД Азербайджана 25 июля направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима.

Статус граждан Турции, желающих пребывать на территории Азербайджана в течение более чем 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджана.

Отметим, что по решению правительства Турции, ранее был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, желающих посетить Турцию на период до 30 дней.