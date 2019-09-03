Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза России.

"4 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Азербайджанскую Республику. В Баку Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы.