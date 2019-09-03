Газета "168 жам" пишет со ссылкой на свои источники, что недавно правительство США поставило перед властями Армении требование - вывести воинский контингент из Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

Несколько дней назад в прессе появилась публикация о том, что недавно состоялось закрытое обсуждение с участием министров обороны и иностранных дел Армении и некоторых послов. Конечно, МИД опроверг факт встречи министров, однако, по сведениям СМИ, темой встречи была отправка в Сирию воинского контингента, что было негативно воспринято властями США.

Примечательно, что этот "месседж" США был передан властям Армении 12-13 августа 2019 года, сразу же после визита секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Армению. Говорят, что Н.Патрушев предложил увеличить численность контингента.

Согласно источникам газеты "168 жам", через посла Армении в ООН Мгера Маргаряна США передали это недовольство властям Армении, подчеркнув, что присутствие армянского воинского контингента в Сирии негативно сказывается на армяно-американских отношениях. По сведениям тех же источников, соответствующие структуры США также отметили, что если контингент не будет выведен, последствия будут не только в отношениях, но и армянская сторона не должна использовать там оборудование для разминирования, которое предоставлено ими.

"Этот месседж дипломат-посланник обсудил с министром обороны Армении Давидом Тонояном и главой МИД Зограбом Мнацаканяном. Последний был обеспокоен тем, что можно ответить США. Зограб Мнацаканян опять напомнил выступление Никола Пашиняна 17 августа о беспрецедентном совместном армяно-российском гуманитарном проекте в истории независимой Армении.

Оба министра в ходе обсуждения с дипломатом пытались понять, как выйти из сложившейся ситуации. В обоих случаях у Армении могут возникнуть проблемы: с одной стороны - с Россией, с другой - с Соединенными Штатами. Как утверждают те же источники, министр обороны Давид Тоноян выразился категорично против требования о выводе контингента.

Пока не ясно, что решит и как ответит Никол Пашинян на требование российской и американской сторон. А о том, что после отправки военного контингента под армянским флагом в Сирию внешнеполитические вызовы обострятся, предупреждали как оппозиционные деятели, так и эксперты", - отмечает издание.