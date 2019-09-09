Минувшая неделя была богата для Армении ситуациями, демонстрирующими, насколько сложно бывает усидеть на двух стульях сразу.

Газета "168 жам" накануне наделала шуму на политическом поле Армении. Издание сообщило со ссылкой на свои источники, что правительство США поставило перед властями Армении требование - вывести воинский контингент из Сирии.

Несколько дней назад в прессе появилась публикация о том, что недавно состоялось закрытое обсуждение с участием министров обороны и иностранных дел Армении и некоторых послов. Конечно, МИД опроверг факт встречи министров, однако, по сведениям СМИ, темой встречи была отправка в Сирию воинского контингента, что было негативно воспринято властями США.

Газета указывает, что этот ультиматум будет предъявлен армянской стороне вслед за визитом в Ереван главы Совбеза России Николая Патрушева. Согласно имеющейся у армянского издания информации Армении было предложено увеличить численность своего контингента.

Согласно источникам газеты "168 жам", через посла Армении в ООН Мгера Маргаряна США передали это недовольство властям Армении, подчеркнув, что присутствие армянского воинского контингента в Сирии негативно сказывается на армяно-американских отношениях. Тот же источник указал, что армянской стороне запрещено использовать в Сирии оборудование для разминирования, предоставленное американцами.

Сразу после появления этой новости она была опровергнута МИД и Минобороны Армении. Оба ведомства в один голос назвали ее выдумкой, не соответствующей действительности. Может и так, но, как известно, дыма без огня не бывает.

Вашингтон с самого начала не поддерживал эту затею. Посольство США в Ереване 13 февраля распространило заявление Госдепартамента, в котором говорится, что Вашингтон не поддерживает гуманитарную миссию Армении в Сирии. Авторы заявления отмечают, что не поддерживают сотрудничество с вооруженными силами Сирии, будь то для помощи гражданским лицам или для военных целей. "Мы также не поддерживаем сотрудничество Армении и России для выполнения этой миссии", - заявили в Госдепе.

А еще раньше, когда вопрос отправки армянского контингента в Сирию только назревал, американская сторона настоятельно рекомендовала Армении "рассмотреть альтернативные варианты содействия сирийским армянам, в частности через ООН и неправительственные организации". То есть Штаты дали понять, что не против появления армянского флага в Сирии. Но не под флагом российским.

Тем не менее 8 февраля группа армянских специалистов в составе 83 человек прибыла в Сирию.

В свете прежних демонстраций Штатами своей позиции, распространенная "168 жам" информация не кажется нереальной. И никаких ультиматумов по поводу поведения Еревана не было бы, если бы Никол Пашинян так не стремился понравиться американцам, а МИД Армении не бился бы над встречей Пашиняна с Дональдом Трампом. Если уж армянская сторона так мечтает о встрече с главой супердержавы, ей придется демонстрировать лояльность. Диаспора - это уже не такой действенный и влиятельный инструмент, как в прежние годы. Сегодня многое изменилось и продолжает меняться.

Никол Пашинян все эти намеки из-за океана осознает. Однако изменить ничего не в состоянии, потому что не может отказаться от второго стула в лице России. Прежним властям как-то удавалось балансировать на двух сидениях, хитря и изворачиваясь. Никол же наивно полагает, что можно обойтись без этого, и всякий раз оказывается в пикантных ситуациях.

Державы по очереди ставят перед Ереваном условия и предъявляют ему ультиматумы. Армении приходится постоянно оглядываться по сторонам в вопросах Сирии, оружейных закупок, голосования в международных организациях, Амулсарского месторождения, Роберта Кочаряна и так далее. Упираясь по поводу Сирии, Ереван не сможет рассчитывать на полноценный диалог с Вашингтоном. Пробивание лобби дополнительных подачек Армении от Америки еще ни о чем не говорит. Упорствуя в деле Кочаряна, Ереван рискует потерять последние крохи благосклонности Москвы. Если верить источникам армянских СМИ, из-за Кочаряна оказалось под вопросом проведение саммита ЕАЭС в Ереване - форум могут в наказание перенести в Москву. Более того, представитель МИД Мария Захарова неожиданно жестко прошлась по заявлению Пашиняна о "миацуме", что в Ереване тоже рассматривают как сигнал.

В вопросе Амулсара же Никол Пашинян вообще находится под тройным ударом, тут стране угрожают и внутренние беспорядки, и отказ в американских инвестициях, и недовольство российской стороны, желающей удалить американцев из горнодобывающего бизнеса. Разрулить ситуацию, чтобы все остались довольны, невозможно.

И что особенно гложет "революционного" премьера - собственные интересы Армении ни в одной из ситуаций не играют никакой роли.

Зульфугар Ибрагимов