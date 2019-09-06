Сегодня в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) была проведена акция по сдаче крови, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В акции, включая Исполнительный секретариат ПЕА, приняли участие представители районных организаций по Баку и Абшерону, депутаты Милли Меджлиса (парламента).

Всего кровь сдали 300 человек, среди которых вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.