https://news.day.az/politics/1153658.html В правящей партии «Ени Азербайджан» проведена акция по сдаче крови - ФОТО
В правящей партии «Ени Азербайджан» проведена акция по сдаче крови - ФОТО
Сегодня в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) была проведена акция по сдаче крови, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В акции, включая Исполнительный секретариат ПЕА, приняли участие представители районных организаций по Баку и Абшерону, депутаты Милли Меджлиса (парламента).
Всего кровь сдали 300 человек, среди которых вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.
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