В месяц Мухаррам лучше сдавать кровь, чем истязать себя цепями.

Об этом сказал журналистам заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов подчеркнул, что некоторым больным крайне необходима кровь: "Сдавая кровь, мы можем им помочь. Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) каждый год проводит акцию по сдаче крови".

Депутат обратился с призывом сдавать кровь в день Ашура, советуя не прибегать к самоистязанию цепями и рассечению головы.

Сиявуш Новрузов призвал к участию в этих акциях и оппозицию. Он подчеркнул, что оппозиция не участвует в сдаче крови и посадке деревьев: "Их шаги "состоят только из ругани и оскорблений. Призываю и их принять участие в акции по сдаче крови".

Напомним, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура придется на 10 сентября.