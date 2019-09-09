https://news.day.az/politics/1154425.html Али Гасанов: Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
Али Гасанов: Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности
Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности.
Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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