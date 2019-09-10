Дипломат-ботаник Шаварш Кочарян очень давно не выходил в народ. Точнее, его не выпускали. Журналистская братия успела по нему соскучиться. Ползли слухи о его увольнении или понижении в должности. Как-никак замминистра иностранных дел Кочарян - продукт прежнего режима, чудом уцелевший в МИДе.

И вот, на днях Шаварш Кочарян вновь предстал перед журналистами и уже третий день "радует" читателей своим ликом. Видимо, дело в том, что появилась острая необходимость выпустить к репортерам человека, который своеобразно ответит на трудные вопросы и глазом не моргнет.

А трудных вопросов к МИДу в Армении накопилось достаточно много.

Например, о том, приедет Владимир Путин в Ереван или нет.

Когда решался вопрос проведения в Ереване заседания совета ЕАЭС, никаких вопросов по этому поводу вроде бы не возникало. Правда, был и есть один пикантный момент - Армению возглавляет премьер-министр, а это как бы не уровень президентов, который на ступень выше. Понятно, что если бы речь шла о премьер-министре Великобритании, а не Армении, таких сомнений не возникало бы.

Но вопрос о визите Путина возник не по этой причине, а в связи с "делом Кочаряна" и предоставлением Арменией политубежища российскому националисту и нацисту Вячеславу Шишкину, выступающему против действующих властей России. По сведениям армянских СМИ, судьба сидящего за решеткой экс-президента Роберта Кочаряна может повлиять на проведение в Ереване самого совета ЕАЭС.

Отвечая во вторник на вопросы журналистов, Шаварш Кочарян заявил, что не видит причин, по которым президент России Владимир Путин может не приехать на саммит в Ереван.

"Решение о проведении заседания совета ЕАЭС в Армении 1 октября приняли главы стран-членов, в том числе, России. Это не тот случай, когда мы его пригласили, а он должен ответить - приедет или нет. Это общее решение, и заседание запланировано в Ереване. Непонятно, какие цели преследуют публикации в СМИ о том, приедет Путин в Ереван, или нет", - обиделся на журналистов замминистра иностранных дел.

Кочарян сделал вид, что не понимает, откуда вдруг возникли такие разговоры и чем может быть недовольна Москва. Сумел бы его босс Зограб Мнацаканян так ответить? Никогда.

Заместителю министра был задан вопрос и о продаже союзником-Россией оружия Азербайджану. Кочарян вместо традиционных заверений, что МИД делает все возможное, неожиданно признал, что Ереван тут бессилен. Попытки Армении ограничить продажу российского и белорусского вооружения Азербайджану могут встретиться с серьезными препятствиями, сказал замминистра. Несмотря на то, что Россия и Беларусь вроде бы союзники Армении по ОДКБ, в уставе организации нет никаких положений, запрещающих это делать, признал истину Кочарян.

"Часто звучит вопрос, мол что это за такие союзнические отношения. Но с другой стороны мы приобретаем оружие по очень низким ценам. Более того, мы получили такое оружие, которое является исключительным", - успокоил Шаварш Кочарян журналистов.

Мнацаканян не мог бы привести подобного довода, ему это не к лицу. Противопоставить военному сотрудничеству России с Азербайджаном низкую цену на российское вооружение не для его имиджа, потому что звучит как капитуляция. В принципе, Шаварш Кочарян дал понять, что Армения капитулировала и осознала бессмысленность добиваться прекращения военных поставок Азербайджану от своих формальных союзников по ОДКБ.

Султан Керим