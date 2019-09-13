Депутат Национального Собрания Армении Арман Бабаджанян выступил на заседании парламента, озвучив угрозы, которые, по его мнению, исходят из России по отношению к "суверенитету" Армении, сообщает "Русарминфо".

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.

"Президент России поздравляет человека, обвиняемого в тяжелейшем преступлении - свержении конституционного строя. Это угроза нашему суверенитету или нет?

Когда правоохранительная система России показывает очень "определенное поведение" в отношении разыскиваемого в Армении бывшего высокопоставленного чиновника, это посягательство на наш суверенитет или нет? Решение Генпрокуратуры России по отношению к важнейшему обвиняемому по делу о 1 марта 2008 года - экс-министру обороны Микаелу Арутюняну, это посягательство на наш суверенитет или нет? Когда глава Конституционного Суда встречается с послом России, и мы ничего не знаем о содержании этого разговора...

А недавно стало известно, что считающееся "пропагандистским логовом" этой страны информационное агентство Sputnik, сидя в центре Еревана на территории одного из бывших премьер-министров-казнокрадов, взяло под прицел своими страницами в Facebook армянские общины диаспоры и сеет недоверие к властям Армении. Это посягательство на наш суверенитет или нет?", - сказал Бабаджанян.

Армянский парламентарий добавил, что во всех этих ситуациях со стороны Армении не было произнесено ни слова, так как власти "не обладают смелостью" говорить об этих вопросах, в то время как у него такая способность есть, и он будет об этом говорить.

P.S.: То есть, президент России, которая вылепила квазигосударство Армения на Кавказе, поскольку обозначила его своим форпостом и помогла отторгнуть территории соседних государств в пользу своего "христианского форпоста" на Кавказе, теперь еще и враг!! Представители этого фейкового государства Армения обвиняют теперь уже президента России в посягательстве на "суверенитет" Армении!

И на Sputnik в Армении зря пеняют. Это информационное агентство действительно является логовом, только не Москвы, а армянства, и возглавляет его армянская, а не российская пропагандистка Маргарита Симоньян.