12 сентября в Ереване возобновился суд над экс-президентом Робертом Кочаряном и тремя другими бывшими высокопоставленными чиновниками, обвиняемыми в свержении конституционного строя. Адвокаты Кочаряна ходатайствовали о прекращении уголовного преследования и освобождении экс-президента.

Заседание продлилось несколько часов. Решение суда будет оглашено 17 сентября.

Все то время, что шло заседание, во дворе суда проходили две параллельные акции протеста - сторонников и противников Кочаряна.

Сторонники основателя карабахского клана, разумеется, были большими патриотами, а потому вели себя нагло и грубо. Ведь патриотизм в представлении армянских националистов предполагает агрессию.

12 сентября во дворе ереванского суда общей юрисдикции сторонники подсудимого, второго президента Армении Роберта Кочаряна избили одного из участников ответной акции, которого впоследствии увезли в больницу на машине скорой помощи, Epress.am.

По словам очевидцев, мужчина скандировал "Кочарян - преступник", за что его атаковали несколько сторонников экс-президента, повалили на землю и начали бить ногами. Мужчина доставлен в больницу с переломом ноги. Атаковавшие были задержаны.

Позже задержали двух других сторонников Кочаряна - председателя партии "Национальное согласие" Арама Арутюняна и Нарека Манташяна за нанесение удара пожилой участнице ответной акции.

Интересно, как эти патриоты армянского дела объяснили свое хамское поведение: "Эта женщина назвала меня турком, прокляла моего ребенка, я и ударил. Я нанес удар по опоре Левона Тер-Петросяна и Никола [Пашиняна]. Я признаю, и ударю любого, кто назовет меня турком, - говорил Арутюнян при задержании. - Сегодня происходит противостояние между Левоном Тер-Петросяном и Робертом Кочаряном, Никол уже вне игры. Сегодня происходит борьба по поводу сдачи земель. Мы все должны встать и запинать тех, кто называет героев подонками и проклинает".

"Герои" - это негодяи и убийцы, учинившие резню мирного населения Азербайджана в годы карабахской войны. Роберт Кочарян - один из них, поэтому не удивительно, что его сторонники бьют пожилых женщин и готовы "встать и запинать" каждого, кто считает, что их идол должен сидеть в тюрьме.

Султан Керим