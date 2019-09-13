13 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе номер 208 Сураханского района Баку после ремонтно-строительных работ и реконструкции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется