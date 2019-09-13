Продолжение агрессивной политики Армении и ее шаги, направленные на закрепление нынешнего статус-кво, основанного на военной оккупации, в том числе звучащие в последнее время аннексионистские заявления руководства этой страны, даже если они преимущественно были направлены на внутреннюю аудиторию, способствовали эскалации ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наряду с явным попранием международного права, они создали весьма опасную напряжённость, практически ставя под сомнение предпринимаемые международными посредниками многолетние усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Правительство Азербайджана своевременно выразило решительный протест по поводу безответственной риторики руководства Армении, расценив это как попытку сорвать переговорный процесс, и данная позиция была доведена до сведения международных институтов", - говорится в заявлении.

Как отмечается, министром иностранных дел Азербайджана были направлены письма на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-членов Минской группы, где подчёркивалось, что в своих последних заявлениях руководство Армении прямо призналось в проведении на государственном уровне захватнической политики, приведшей к оккупации территорий Азербайджана и кровавым этническим чисткам исторически проживавшего там азербайджанского населения, а также было обращено внимание на вопросы международно-правовой ответственности за военную оккупацию и отмечалось, что решительная позиция международного сообщества не должна позволять оккупирующей Армении чувствовать себя безнаказанно. По этому вопросу министерством иностранных дел также были направлены соответствующие ноты в адрес всех государств-членов Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

"В своих комментариях официальный представитель МИД России, выразив озабоченность сложившейся ситуацией, заявила, что заявления должны вписываться в контекст общих усилий, направленных на мирное урегулирование, и они не должны приводить к разбалансированию хрупкого переговорного процесса. Посол США в Азербайджане, выражая отношение к заявлениям премьер-министра Армении, также указал на необходимость воздержаться от риторики, которая пропагандирует насилие и увеличивает напряжённость, и призвал стороны сфокусироваться на процессе диалога", - говорится в заявлении.

Как отмечается, суть ведущихся долгие годы при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта заключается в обеспечении его урегулирования на основе норм и принципов международного права, включая решения и резолюции международных организаций, прежде всего известные резолюции СБ ООН. А это, как неоднократно указывалось в заявлениях стран-сопредседателей, в том числе от 9 марта 2019 года, предусматривает освобождение оккупированных территорий Азербайджана и обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещённых лиц в свои дома.

"Недопустимо, чтобы Армения, которая осуществив военную оккупацию территорий Азербайджана, подвергла местное азербайджанское население кровавым этническим чисткам, прикрывалась благородными целями закреплённого в международном праве принципа самоопределения для маскировки своей оккупационной политики. Азербайджанская сторона всегда заявляла и настаивала, что вопрос статуса Нагорно-Карабахского региона нашей страны может рассматриваться только при совместном участии обеих общин после обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанной Азербайджанской общины к родным очагам в Нагорном Карабахе. Известно, что армянская сторона близко знакома с решениями и резолюциями, принятыми международными организациями по урегулированию конфликта, а также с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как отмечается в заявлениях последних, мирное урегулирование конфликта должно строиться на основе Устава ООН, положениях Хельсинкского Заключительного акта, решениях и резолюциях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Как отмечается, безответственная и деструктивная позиция руководства Армении не только не служит целям мирного урегулирования конфликта, о чём голословно заявляют в Ереване, но напротив - идёт вразрез с сутью последних обсуждений по урегулированию и преследует цель попытаться разрушить переговорный процесс. Пашиняну также следует уяснить, что сторона, которая выйдет из переговорного процесса под давлением национал-провокаторов, однозначно окажется проигравшей. А потому у него нет иного выхода, кроме как договариваться с Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ. И чем быстрее руководство Армении начнёт последовательно и бесповоротно двигаться именно в этом направлении, тем скорее армянский народ сможет выйти на путь устойчивого развития в мире с соседями.

"Вместе с тем, вновь напоминаем армянской стороне, что в соответствии со статьёй 25 Устава ООН все государства-члены должны выполнять решения Совета Безопасности. Если требования данного положения не будут исполнены Арменией, то руководство этой страны ни в коей мере не должно сомневаться в том, что Азербайджан восстановит свой суверенитет в рамках международно признанных границ, апеллируя к статье 51 Устава ООН", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.