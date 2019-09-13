https://news.day.az/politics/1155760.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования - ФОТО 13 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования в области промышленности и инноваций.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования - ФОТО
13 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования в области промышленности и инноваций.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре