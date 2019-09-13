https://news.day.az/politics/1155857.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с новым парком отдыха, созданным в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с новым парком отдыха, созданным в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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