Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с новым парком отдыха, созданным в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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