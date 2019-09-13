13 сентября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в полной средней школе номер 113 имени Гусейнбалы Агавердиева в поселке Кюрдаханы после капитального ремонта и реконструкции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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