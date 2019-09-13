Состоялось заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА)

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании была обсуждена подготовительная работа ПЕА к муниципальным выборам, которые пройдут в декабре 2019 года, был заслушан отчет Исполнительного секретариата о проделанной работе в июне, июле и августе этого года.

Было отмечено, что подготовительные работы к выборам в муниципалитет уже начались. Вопросы по подготовке партии к этим выборам осуществляются согласно утвержденному плану мероприятий.

На заседании была выражена уверенность в том, что имеющая большой авторитет в обществе и обладающая богатым опытом по части выборов ПЕА и в этот раз достигнет успеха. Также была отмечена важность мер, осуществленных исполнительным секретариатом за последние три месяца, отмечено, что они оцениваются как важные события в общественно-политической жизни не только партии, но и всей страны.

Далее был обсужден ряд текущих вопросов и вынесены соответствующие решения.