https://news.day.az/politics/1155938.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий стихийного бедствия в Агсуинском районе
Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий стихийного бедствия в Агсуинском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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