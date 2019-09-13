Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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