Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указы "Об учреждении Шарурского промышленного квартала" и внесении изменений в указ Президента "Об учреждении и организации деятельности промышленных кварталов" № 288 от восьмого октября 2014 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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