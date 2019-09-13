https://news.day.az/politics/1155953.html В Азербайджане создается Шарурский промышленный квартал - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
В Азербайджане создается Шарурский промышленный квартал - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указы "Об учреждении Шарурского промышленного квартала" и внесении изменений в указ Президента "Об учреждении и организации деятельности промышленных кварталов" № 288 от восьмого октября 2014 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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