Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления.

Об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на встрече с коллективом средней школы № 113 имени Гусейнбалы Агавердиева, ознакомившись с проделанной работой по ее капитальному ремонту и реконструкции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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