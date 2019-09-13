https://news.day.az/politics/1155961.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления
Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления.
Об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на встрече с коллективом средней школы № 113 имени Гусейнбалы Агавердиева, ознакомившись с проделанной работой по ее капитальному ремонту и реконструкции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре