14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Дайниса Гаранчса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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