https://news.day.az/politics/1156694.html Пашинян уволил главу армянской нацбезопасности
Пашинян уволил главу армянской нацбезопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал ходатайство об освобождении с должности директора СНБ Артура Ванецяна, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.
"Указ в течение одного-двух дней будет подписан. Это произошло в результате ряда обсуждений с директором СНБ и по обоюдному согласию". Обсуждены сценарии его дальнейшей деятельности. Думаю, господин Ванецян сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финала ЧЕ по футболу", - заявил Пашинян сегодня на пресс-конференции в Ванадзоре.
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