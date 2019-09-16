Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал ходатайство об освобождении с должности директора СНБ Артура Ванецяна, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.

"Указ в течение одного-двух дней будет подписан. Это произошло в результате ряда обсуждений с директором СНБ и по обоюдному согласию". Обсуждены сценарии его дальнейшей деятельности. Думаю, господин Ванецян сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финала ЧЕ по футболу", - заявил Пашинян сегодня на пресс-конференции в Ванадзоре.