"День знаний" стал двойным праздником для учеников школы №18 имени Низами Айдына в Гяндже. Потому что, с нового учебного года они продолжат свое обучение в современной школе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во время визита в Гянджу в феврале 2019 года ознакомилась с текущим состоянием школы, дала соответствующее поручение по проведению реконструкционных работ в здании.

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