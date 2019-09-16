https://news.day.az/politics/1156764.html В Баку проходит церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку проходит церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.
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