Пока в Армении обсуждают вероятность дворцового переворота, над кошельками граждан этой страны нависла серьезная угроза.

Как пишет газета "Жоховурд", российские власти до конца года намерены повысить цену на газ для Армении на 30 процентов. Издание отмечает, что Россия не раз намекала на эту возможность в переговорах с армянской стороной.

"Если президент России Владимир Путин все же приедет в Армению (для участия в заседании ЕАЭС), то премьер-министр РА Никол Пашинян собирается вести переговоры по газу непосредственно с ним", - говорится в заметке.

В любом случае, специалисты уверены, что подорожание "голубого топлива" для населения Армении неизбежно.

Напомним, что в конце декабря прошлого года стало известно, что российская компания "Газпром" подняла цену на газ, поставляемый в Армению, на 10 процентов - со 150 до 165 долларов. Власти Армении, дабы не портить предновогоднее настроение армянского общества, объявили, что газ не подорожает для потребителей, и разница будет компенсирована за счет сокращения расходов компании "Газпром Армения, писала "Жаманак". Однако у армянских экономистов нет сомнений, что это подорожание непременно ударит и по населению Армении.

Источник армянского издания, близкий к данной сфере, сообщил, что компания "Газпром Армения" не собирается брать на себя бремя ответственности за подорожание и по данному вопросу с компанией даже переговоры не велись.

"Таким образом, долг в 15 млн. долларов накапливается, и, поскольку "Газпром Армения" - на 100 процентов собственность России, остается только строить догадки, что Армения на сей раз отдаст России, чтобы погасить свой долг. Скорее всего, пожалуй, это будет Ереванская ТЭЦ", - пишет газета.

Все это было ожидаемо, так как Армения, затеяв игру против России, постаралась забыть, из чьих рук кормится.

Думается, подорожание газа еще на 30 процентов завершится в Армении социальным взрывом, который может быть мощнее "электромайдана" 2015 года.

Султан Керим