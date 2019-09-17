https://news.day.az/politics/1157130.html Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры медалью "Терегги" Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении деятелей культуры медалью "Терегги".
Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры медалью "Терегги"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении деятелей культуры медалью "Терегги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана следующие лица награждаются медалью "Терегги":
Дадашова Наталья Константиновна
Гусейнова Севда Али гызы
Мамедов Нусрат Джафар оглу
Мамедова Алия Тариэль гызы
Захид Азад Васиф оглу.
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