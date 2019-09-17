Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении деятелей культуры медалью "Терегги".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана следующие лица награждаются медалью "Терегги":

Дадашова Наталья Константиновна

Гусейнова Севда Али гызы

Мамедов Нусрат Джафар оглу

Мамедова Алия Тариэль гызы

Захид Азад Васиф оглу.