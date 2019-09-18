Накануне армянские СМИ сообщили, кто станет следующим в кадровом погроме, устроенном премьер-министром Николом Пашиняном. Называли имена начальника полиции Армении Валерия Осипяна и министра обороны Давида Тонояна.

Сегодня прогнозы аналитиков начали сбываться.

Во вторник состоялось заседание Совета безопасности РА, на котором поднимался вопрос разблокирования Амулсарского рудника, подходы к которому перекрыты общественностью с лета прошлого года. Судя по всему, Пашинян потребовал от полиции решительных действий.

Как пишет "Грапарак", начальник полиции Армении Валерий Осипян подал заявление об отставке после тяжелого разговора с премьер-министром Николом Пашиняном.

Осипян выразил сомнение, что операция по разблокированию дорог к руднику может пройти гладко, и заявил об опасности применения силы.

Тогда Пашинян заявил, что, если начальник полиции не в состоянии, тогда операцией займется командующий войсками полиции Ваге Казарян.

Разговор привел к тому, что Осипян представил заявление об отставке, пишет газета.

Напомним, что имя Казаряна муссируется в связи с отставкой главы СНБ Артура Ванецяна в качестве самого реального кандидата на этот пост. По-видимому, Казарян может стать ключевой фигурой в силовом разрешении амулсарского кризиса.

Несмотря на фактическую незаконность блокирования работы управляющей рудником американо-британской компании Lydian Armeni, восстановление законности может стоить Пашиняну полной потери доверия общества. Продолжение же сложившейся ситуации дорого обойдется Армении в плане международного имиджа и инвестиционных потоков.

Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Программа Амулсарского рудника является первым проектом Lydian Armenia, основанной в 2005 году и на 100 процентов принадлежащей ОАО Lydian International.

Как бы там ни было, приказ по Валерию Осипяну будет подписан сегодня. А министру обороны Тонояну, видимо, уже пора начинать собирать чемоданы.

Зульфугар Ибрагимов