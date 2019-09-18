Вчера в сети появился фальшивый документ о состоянии здоровья премьер-министра Никола Пашиняна, адресованный якобы Краснодарской городской психиатрической больницей 1 ноября 2001 года прокуратуре Краснодара, сообщают армянские СМИ.

"Центр проверки информации" ГНКО "Центр общественных связей и информации" Аппарата премьер-министра сообщает, что опубликованный документ и содержащиеся в нем данные подделаны и никакой связи с Николом Пашиняном не имеют.

Отметим, что попытки поставить диагноз премьер-министру Армении предпринимаются уже не первый раз. Год назад издание "Еркрамас" обратилось к московскому психиатру, который, понаблюдав за Пашиняном, обнаружил у того явные психические отклонения. Такие же наблюдения делали и местные психологи. По их мнению, не нужно никаких анализов и экспертиз, чтобы прийти к такому выводу, достаточно проследить за тем, как ведет себя Никол.

Султан Керим