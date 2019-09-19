Прошло 25 лет со дня подписания "Контракта века", который золотыми буквами вписан в историю Азербайджана и сыграл важную роль в судьбе нашего народа и государства. 20 сентября 1994 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписала с 11 ведущими нефтяными компаниями мира "Контракт века" по совместной разработке и долевому распределению месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". В последующие годы были подписаны 26 соглашений с 41 нефтяной компанией, представляющей 19 стран мира. Это событие, определившее новую геоэкономическую карту Евразии, также стало самым решающим фактором дальнейшего развития только что обретшего независимость Азербайджана и его партнерства с мировым сообществом.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет статью помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова под заголовком "Контракт века" - проект, превративший Азербайджан в неотъемлемую часть глобальной мировой экономики".

Путь, ведущий к "Контракту века", прошел через различные трудности и препятствия, был реализован благодаря железной воле и решимости в деле упрочения государственности, решительной и последовательной политике общенационального лидера азербайджанского народа, видного политического и государственного деятеля Президента Гейдара Алиева. В начале 1990-х годов после восстановления государственной независимости одним из главных вопросов, стоящих перед Азербайджаном, были финансовые ресурсы в качестве стартового капитала, необходимого как воздух и вода для дальнейшего развития страны. Единственным выходом в то время, пожалуй, были разработка и экспорт на мировые рынки богатых углеводородных запасов Каспия и направление полученных средств на обеспечение потребностей страны, ее дальнейшее социально-экономическое развитие. Однако в 1991-1993 годах по причине регионального противостояния, нестабильной ситуации в бассейне Каспийского и Черного морей и в регионе Южного Кавказа, в том числе хаоса и анархии в республике, неумелой и некомпетентной политики находящихся у власти политических сил привлечение ведущих нефтяных компаний к добыче и экспорту богатых энергетических ресурсов Азербайджана, преодоление препятствий в этой области были нелегкой задачей. Некоторые аналитики в то время даже считали иллюзией и невозможным реализацию с участием международных консорциумов нефтегазовых проектов в азербайджанском секторе Каспийского моря.

После возвращения в 1993 году к власти в стране общенационального лидера Гейдара Алиева был положен конец гражданскому противостоянию, восстановлена общественно-политическая стабильность, частично смягчены острые отношения с соседними странами, иностранные инвестиции получили серьезную государственную гарантию и т.д., все это вновь привлекло внимание крупных нефтяных компаний Запада к Каспийскому морю и создало благоприятные условия для разработки и подписания упомянутого транснационального соглашения. Президент Гейдар Алиев, проводя дальновидную и решительную политику, разрушил планы некоторых соседних и международных кругов, пытавшихся помешать заключению "Контракту века" путем выпячивания существующей проблемы статуса Каспийского моря. Он мудро убедил все недовольные стороны, что Азербайджан данным шагом не нарушает политико-экономические интересы какой-либо страны, а, наоборот, создает для всех в регионе равные условия для сотрудничества и партнерства.

Великий лидер также смог обеспечить максимальное соответствие наших национальных интересов условиям всех нефтегазовых соглашений, которые Азербайджану предстояло подписать с иностранными нефтяными компаниями. Назначение в тот период господина Ильхама Алиева вице-президентом ГНКАР стало одним из его мудрых и дальновидных шагов. Господин Ильхам Алиев, который принимал непосредственное участие в переговорах с иностранными нефтяными компаниями, с большим опытом и умением обеспечил разработку всех предстоящих нефтегазовых соглашений в рамках условий, отвечающих национальным интересам нашего народа.

В 2002 году благодаря постоянным усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева был заложен фундамент Основного экспортного трубопровода - Баку-Тбилиси-Джейхан, который был предусмотрен "Контрактом века", однако все еще некоторые считали его мифом или же "трубопроводом на бумаге". Этот трубопровод, имеющий особое глобальное значение в современный период, стал важным фактором в политике Азербайджана по альтернативному экспорту энергоресурсов на мировые рынки.

25 мая 2005 года с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в 2006 году началась транспортировка азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан. А в 2007 году природный газ, добываемый из газоконденсатного месторождения "Шахдениз", по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум посредством Южно-Кавказского газопровода перешел границы Турции и поступил в газопроводную систему братской страны.

Таким образом, Азербайджан добился не только разработки богатых нефтегазовых месторождений и добычи энергоресурсов, но и ввода в эксплуатацию новых экспортных маршрутов для их выхода на мировые рынки и диверсификации транспортировок.

Основное международное геополитическое и геоэкономическое значение соглашения заключается в том, что на основании этого исторического договора впервые в Каспийском море был заложен фундамент международного сотрудничества, альтернативной добычи и экспорта углеводородных ресурсов государств региона, реализации новых транснациональных энергетических и коммуникационных проектов.

"Контракт века" позволил Азербайджанскому государству, общественно-политическим и экономическим институтам страны широко использовать финансовые и технологические ресурсы зарубежных стран. Реализованные в рамках этого соглашения транснациональные проекты повысили на международной арене геополитическую и геоэкономическую значимость Азербайджана по сравнению с другими государствами Южного Кавказа и Каспийского бассейна, оказали важное влияние на развитие и углубление партнерства с зарубежными странами.

Благодаря "Контракту века" Азербайджан смог получить необходимые для своего будущего развития финансовые средства и передовые технологии, и в результате этого наша страна стала неотъемлемой частью глобальной мировой экономики.

По предварительным подсчетам, извлекаемые запасы нефти месторождения Азери-Чираг-Гюнешли составляли 511 миллионов тонн, но впоследствии, согласно новой оценке, этот показатель был определен в объеме 1,072 миллиарда тонн. До 2017 года на разработку нефтегазовых запасов на этом месторождении было вложено приблизительно 33 миллиарда долларов инвестиций и по сей день добыто нефти в объеме 3,2 миллиарда баррелей. Кроме того, из блока месторождений АЧГ было добыто 30 миллиардов кубометров попутного газа и передано азербайджанскому правительству.

За период, прошедший с 2001 года, в рамках нефтегазовых соглашений поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики, в целом, составили 148,3 миллиарда долларов США. 95,61 миллиарда долларов этих средств были перечислены в государственный бюджет, 9,3 миллиарда долларов направлены на стратегические, инфраструктурные и социальные проекты. В настоящее время активы ГНФАР составляют 42,5 миллиарда долларов.

Поступившие в Азербайджан с 2006 года в результате экспорта энергоресурсов крупные финансовые ресурсы были направлены на стремительный экономический прогресс, создание современной социально-экономической и культурной инфраструктуры, обновление всех областей жизни республики, диверсификацию экономики и динамичное развитие ненефтяного сектора. В результате этого, за последние 25 лет в Азербайджане валовой внутренний продукт увеличился в 216, на душу населения - в 162 раза.

За последние 15 лет производство внутреннего валового продукта в нашей стране возросло в 3,2 раза, в том числе в ненефтяной сфере ВВП увеличился в 2,8 раза, производство промышленной продукции - в 2,6 раза, в том числе в ненефтяной сфере - в 2,2 раза, производство сельскохозяйственной продукции - до 2-х раз. В этот период доходы государственного бюджета возросли в 13,5 раза, стратегические валютные резервы страны - в 28 раз и превысили 45 млрд долларов США. В 2003-2018 годах в экономику страны было вложено до 250 млрд долларов инвестиций, примерно половина их них - внешние инвестиции. Более 60 процентов общих инвестиций направлено на развитие ненефтяного сектора.

До настоящего времени было принято 4 государственные программы по развитию регионов, три из них уже успешно выполнены. В рамках государственных программ в регионах решены все коренные проблемы, сформирована современная инфраструктура, повышен уровень занятости населения. В целом, в течение этих лет на развитие регионов было направлено более 67 млрд манатов, 75 процентов от созданных более 2 млн новых рабочих мест приходится на долю регионов.

Системные меры, предпринятые в аграрном секторе, в том числе развитие за последние годы различных сельскохозяйственных сфер, повысили уровень самообеспечения нашей страны продовольственной продукцией, расширили экспортный потенциал.

За эти годы в Азербайджане сформировалась современная транспортная инфраструктура, с этой целью построены 7 аэропортов, проложены современные дороги протяженностью более 14 тыс. километров, возведены и сданы в эксплуатацию Бакинский международный морской торговый порт и железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, являющиеся важным вкладом в развитие внешних торговых связей и транзитных возможностей нашей страны. Азербайджан стал активным участником международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также присоединился к инициативе "Один пояс, один путь", который сможет сыграть важную роль в повышении потенциала нашей страны в сфере транзитных перевозок.

Доходы от энергетических ресурсов Азербайджана также обеспечили осуществление последовательной государственной политики, принятие и исполнение революционных решений, направленных на усиление социальной защиты населения и улучшение благосостояния народа. В целом, за последние 15 лет в Азербайджане заработные платы возросли в 7,5 раза, пенсии - более чем в 10 раз. В 2003-2018 годах уровень безработицы в стране снизился с 49 процентов до 5,4 процента, а уровень бедности - до 5 процентов. Обновлена и вновь построена на уровне современных требований вся социальная инфраструктура по стране.

Социальные пакеты, утвержденные Президентом Азербайджана с начала 2019 года, имеют истинно революционный характер. Общая стоимость этих пакетов, охватывающих все категории населения и предусматривающих повышение в значительной степени зарплат, пенсий и стипендий с привлечением дополнительных средств в размере 5,3 млрд манатов в 2019-2020 годах, охватят 4,2 млн человек. В результате минимальная пенсия в Азербайджане занимает первое, а минимальная зарплата - второе место на пространстве СНГ по покупательской способности.

Пример современного Азербайджана еще раз наглядно свидетельствует о том, что с подписанного 25 лет назад "Контракта века", автором которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, в Азербайджане началась новая нефтяная стратегия, успешно реализованная за минувший период. Эта стратегия обеспечила независимое будущее нашей страны, стратегическое партнерство с государствами мира, успешные результаты экономического развития, ведущую роль в регионе и на международной арене, и придала импульс вхождению Азербайджана в ряд ведущих стран мира.

Повысив политическую и экономическую мощь Азербайджана, в последующие годы "Контракт века" создал условия для реализации по его инициативе и при лидерстве новых многочисленных транснациональных энергетических и транспортных проектов, которые обеспечат энергетическую безопасность региона и Европы. Необходимо отметить, что после обнаружения больших газовых запасов в 2010 году на месторождениях "Умид" и "Бабек", в 2011 году - на месторождении "Абшерон", с учетом гигантского газового месторождения "Шахдениз", утвержденные запасы природного газа Азербайджана увеличились до 2,6 трлн кубометров. А это означает, что Азербайджан обладает потенциалом, способствующим тому, что в ближайшем будущем он может превратиться в одну из основных стран, экспортирующих не только нефть, но и газ в большом объеме.

Было бы уместным напомнить тот факт, что обсуждения нескольких проектов, выдвинутых с середины 2000-х годов различными европейскими структурами в направлении Южного газового коридора, в том числе NABUCCO, не дали никаких результатов, и в итоге путевку в жизнь получил проект "Южный газовый коридор", выдвинутый Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и одобренный всеми партнерами.

В 2011 году Президентом Азербайджанской Республики и председателем Европейской комиссии была подписана совместная декларация по проекту "Южный газовый коридор", в июне 2012 года между Азербайджаном и Турцией - соглашение по проекту TANAP, в феврале 2013 года между Албанией, Италией и Грецией - Межгосударственное соглашение по проекту TAP, а в декабре 2013 года в Баку - итоговое инвестиционное решение по "Шахдениз-2", вошедшее в историю как "Контракт XXl века". За минувший период была завершена вся работа по трем сегментам проекта "Южный газовый коридор", осуществляемого при лидерстве Азербайджана, - "Шахдениз-2", Южно-Кавказский газопровод и TANAP, а ТАР, являющийся четвертым сегментом, находится уже на завершающей стадии.

Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем Южный газовый коридор станет важным фактором в развитии азербайджанской экономики, повышении геоэкономического значения нашей страны в регионе и Европе, диверсификации энергетического снабжения и обеспечении энергетической безопасности Европы. Как отмечает Президент Ильхам Алиев, проводя активную и целенаправленную дипломатию, Азербайджан вместе со своими партнерами добился изменений на энергетической карте не только региона, но и Евразии.

23 декабря 2017 года между SOCAR и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК), являющейся оператором BP, был подписан протокол намерений по продолжению работ на месторождении АЧГ, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, и, таким образом, срок "Контракта века" был продлен до 2050 года. Согласно новому договору, доля участия SOCAR в АЧГ повысилась с 11,65 процента до 25 процентов. В то же время, международные партнерские компании приняли обязательства по выплате Азербайджанскому государственному нефтяному фонду бонуса в размере 3,6 млрд долларов.

В современный период будущие перспективы развития государств определяют не только богатые природные ресурсы, которыми они обладают, но и научный, культурный, интеллектуальный потенциал страны, а также человеческий капитал, стоящий превыше всего. Поэтому Азербайджан придает большое значение в своем развитии не только доходам от природных ресурсов, но и превращению нефтяного капитала в человеческий капитал, проводит целенаправленную государственную политику в этом направлении.

Али Гасанов

помощник Президента Азербайджанской Республики

по общественно-политическим вопросам