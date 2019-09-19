https://news.day.az/politics/1157874.html Глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл с визитом в Азербайджан
Глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл с визитом в Азербайджан
19 сентября Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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