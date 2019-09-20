Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил глубокую тревогу в связи с заявлением премьера Армении от пятого августа 2019 года.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин выступил с речью, выразив глубокую обеспокоенность заявлением премьера Армении, которое он сделал пятого августа во время визита на оккупированные территории Азербайджана.

Генсек отметил, что это заявление и деяния руководства Армении, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, демонстрируют пренебрежение принципами международного права и позицией международной общественности, представляют угрозу для регионального мира и безопасности. Ссылаясь на положения уставов ООН и ОИС по мирному урегулированию конфликта, Хельсинкский заключительный акт, резолюции Совбеза ООН от 1993 года, различные резолюции ОИС, он призвал Армению к мирным переговорам с Азербайджаном на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН по мирному урегулированию конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.