Сегодня в Приморском национальном парке открылась фотовыставка под названием "Под одним солнцем", посвященная мультикультуральным ценностям Азербайджана. Выставка была реализована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Бакинского медиа-центра.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется