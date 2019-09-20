https://news.day.az/politics/1158267.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана - ФОТО Выставка была реализована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Бакинского медиа-центра.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана - ФОТО
Сегодня в Приморском национальном парке открылась фотовыставка под названием "Под одним солнцем", посвященная мультикультуральным ценностям Азербайджана. Выставка была реализована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Бакинского медиа-центра.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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