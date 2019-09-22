В Национальной арене гимнастики в Баку проходит церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку прошел в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку приняли участие более 300 гимнасток из 61 страны мира.



Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").