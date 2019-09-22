https://news.day.az/politics/1158696.html В Баку проходит церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Национальной арене гимнастики в Баку проходит церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Баку проходит церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Национальной арене гимнастики в Баку проходит церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку прошел в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку приняли участие более 300 гимнасток из 61 страны мира.
Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").
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