Последние заявления правительства Армении доказывают, что нынешнее правительство продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права.

Об этом во время четвертого заседания контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении в отношении Азербайджана сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Мамедъяров отметил, что со времени начала конфликта между Арменией и Азербайджаном ОИС осудил агрессию в отношении Азербайджана и продемонстрировал свою принципиальную позицию, призвав к выполнению резолюций номер 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

"Эти резолюции все еще ждут своего исполнения, они остаются в силе и носят обязательный характер. Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поблагодарить государства-члены ОИС за их солидарность и поддержку справедливой позиции Азербайджана. Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу безответственного заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана 5 августа 2019 года, в котором Нагорный Карабах был объявлен территорией Армении. Мы решительно отвергаем данное заявление. В своем выступлении Пашинян с удовлетворением высказался по поводу результатов конфликта, который привел к массовым убийствам невинных людей, этнической чистке более одного миллиона азербайджанских граждан и лишению вынужденных переселенцев права на возвращение в свои дома. Он также бессовестно исказил цель переговоров, проводимых при покровительстве Минской группы ОБСЕ, охарактеризовав ее, как "сохранение последствий ... войны". Этот шаг следует за другими недавними провокационными заявлениями, сделанными различными членами правительства Армении о невозвращении Азербайджану "ни дюйма земли" и угрозами "новой войны за новые территории", а также действиями Армении по размещению на подвергшихся этнической чистке территориях Азербайджана армянских поселенцев и незаконной эксплуатации природных ресурсов оккупированных территорий", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что последние провокационные заявления и действия правительства Армении доказывают, что нынешнее правительство страны продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права.

"Вместо того, чтобы добросовестно участвовать в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ, Армения с целью выиграть время для консолидации результатов оккупации и этнической чистки злоупотребляет приверженностью Азербайджана мирному урегулированию конфликта, поддерживаемой международным сообществом, и использует любую возможность, чтобы замедлить процесс переговоров и избежать решения конфликта", - сказал Мамедъяров.

Министр также сказал, что будущее мирных переговоров на фоне безответственного поведения Армении зависит от способности, готовности и решимости международного сообщества, включая исламскую умму, оперативно и решительно действовать в этом тревожном вопросе.

В заключение министр выразил признательность государствам-членам ОИС и Генеральному секретарю ОИС за их постоянную поддержку правому делу Азербайджана и их усилия по прекращению агрессии Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.