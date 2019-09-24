В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, но в последнее время они приобрели особый размах.

Об этом на конференции в Центре социальных исследований на тему "Социальные и кадровые реформы Президента в общественном мнении" и презентации сайта stm.az сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов, сообщает сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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