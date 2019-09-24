Центр социальных исследований Азербайджана регулярно готовит анализы, связанные с социально-политической ситуацией и динамикой процессов, открытые и закрытые аналитические отчеты и справки, представляет их высшему руководству, соответствующим государственным органам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), депутат Захид Орудж на конференции "Социальные и кадровые реформы Президента в общественном мнении".

Он сообщил, что с началом 2019 года при попытке определить основные черты проводимого в стране нового курса, появились вызовы, крайне судьбоносные для каждого в Азербайджане.

"ЦСИ является наглядным примером больших изменений, произошедших в политической и социальной среде в 2019 году, важных шагов, предпринятых для налаживания общенационального социального диалога. Согласно уставу в обязанности ЦСИ входит представление Президенту Азербайджана различных направлений развития общества, предложений и прогнозов, совершенствование процесса управления с целью повышения эффективности проводимой политики, систематический анализ динамики развития взаимных отношений между государством и обществом, проведение слушаний, дебатов на различные социальные темы, представляющие общественную значимость, сотрудничество с институтами гражданского общества в этой сфере, организация обширной платформы для обсуждения и другие задачи", - сказал Захид Орудж.

Руководитель центра сообщил, что исследование, анализ и прогнозирование являются основными движущими силами современного государственного управления.

"В современном мире осуществление политики национального строительства, нового этапа реформ на научной основе с изучением передовой практики имеет длинную историю. Центр социальных исследований регулярно готовит анализы, связанные с социально-политической ситуацией и динамикой процессов, открытые и закрытые аналитические отчеты и справки, представляет их высшему руководству, соответствующим государственным органам. Мы пытались проанализировать общую картину структур, связанных с исследованиями в масштабах страны. Начата подготовка мероприятий для удовлетворения потребностей в тесной координации с госструктурами в этой сфере, создания важной информационной базы данных о динамике социально-экономических, политических и других процессов в стране. В плане научной деятельности центра преобладали вопросы общегосударственного и общественного значения. В том числе, укрепление доверия и диалога между властью и обществом, активное привлечение всего общества к государственному строительству, предприняты важные шаги в направлении исследования актуальных тем социально-общественных отношений. В связи с изучением общественного мнения, Центр социальных исследований завершил 10 социологических исследований и опросов. Среди них можно отметить отношение и ожидания различных социальных слоев к процессам реформ, крупномасштабным распоряжениям главы государства в связи с социальной политикой, социологические вопросы образования и отношение различных групп к двухэтапной модели последнего приема студентов, изучение текущей ситуации, связанной с учебниками, показатели социального развития и благосостояния, исследования в связи с особенностями внутренней миграции в Азербайджане и другие. В министерстве юстиции регистрацию прошли журналы "Социальные исследования" и "Азербайджанский барометр", завершена подготовка регулярному выпуску", - сказал Захид Орудж.

Он привлек внимание к некоторым актуальным темам, которые исследуются в настоящее время.

"В этот разряд можно отнести состояние отношений чиновник-гражданин и пути их совершенствования, оценку услуг, оказываемых гражданам, социальное расслоение и социальные процессы в регионах, общественные интересы молодежи в столице и регионах, исследование идей, взглядов с точки зрения политических и других интересов, разницу между доходами населения, мониторинг самозанятости, пути формирования диалога в обществе, исследование доступности информации для граждан и изучение внешних влияний, причины и особенности тенденций социальной напряженности и другие", - подчеркнул депутат.

Руководитель центра также поделился планами в отношении ученого-исследователя Чапая Султанова, имеющего большие заслуги в данной сфере, но неизвестного широкой общественности страны: "Ученый, которого знает малая часть научного сообщества Азербайджана, и которого не знает подавляющее большинство, создал неповторимый научный шедевр. Но Президент Ильхам Алиев оценил великое наследие ученого и удостоил его государственных премий. В ЦСИ учреждена награда имени этой великой личности. Эта награда в будущем будет вручаться исследователям", - резюмировал Захид Орудж.