https://news.day.az/politics/1159438.html Азербайджанские военнослужащие на учениях Saber Junction-19 в Германии - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие на учениях Saber Junction-19 в Германии - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие, участвующие в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, выполнили задачи очередного этапа.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az .
Военнослужащие ВС Азербайджана, наряду с представителями стран-членов и партнеров НАТО, выполняют задачи по операциям, проводимым в рамках учений, взаимодействию подразделений и другие задания.
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