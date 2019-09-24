Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы.

Об этом, передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Назвав неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха, Эрдоган отметил, что Южный Кавказ нужно исключить из списка проблемных регионов мира.

Эрдоган подчеркнул, что несмотря на принятые ООН резолюции, Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы всё еще находятся под армянской оккупацией.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией