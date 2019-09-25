"Все эти проблемы начались еще в 2009 году. Причиной была измена. Мой муж изменил мне, и Али Керимли все знал. В этом же году Фуад Гахраманлы начал насилие над своей семьей. Все, наверное, могут понять, какой становится обстановка в семье после чьей-либо измены".

Об этом в интервью сказала Зюмрюд Ягмур - жена ныне бывшего заместителя Али Керимли Фуада Гахраманлы.

По словам Зюмрюд, когда Гахраманлы начал сеять в семье раздор и устраивать драки и побои, их дочерям Сельджан и Сенай было по 9 и 6 лет соответственно.

По ее словам, зампред Али Керимли жестоко избивал свою жену и терроризировал детей.

З.Ягмур призналась, что как-то муж сломал ей руку. А рассказывая о разбитом колене, она уточнила, что эта травма была у Сенай, а не у Сельджан.

"Это был январь 2010 года. Заседание Президиума ПНФА проходило в нашем доме. Чаще всего они проводились у нас дома. Все произошло за 15 минут до собрания. Мы сидели на кухне с моими дочерьми. Фуад вошел, взял граненый стакан и бросил в нас. Стакан попал в колено дочери и раздробило его. В связи с этим Сенай до сих пор проходит лечение", - сказала З.Ягмур.

Она не хотела раскрывать семейный конфликт, а точнее, поведение Фуада и терпела 10 лет. Даже когда Гахраманлы находился в тюрьме, он морально и психологически терроризировал семью.

Ягмур также заявила, что основной причиной семейного конфликта стала измена Ф.Гахраманлы.

"Когда Сельджан поехала учиться в Нидерланды, она покинула дом с раной на душе. Когда она сюда приезжает, ей становится плохо, я не хотела, чтобы она рассказала всю правду. Но сейчас она там и раскрыла все подробности, а сторонникам партии это не нравится, они ее оскорбляют и унижают", - добавила мать.

После заявлений Сельджан на нее начало оказываться давление, поступали требования замолчать или отказаться от сказанного.