Вице-премьер: Азербайджанская армия за один день освободит Нагорный Карабах от оккупации
Азербайджанская армия за один день освободит Нагорный Карабах от оккупации, однако Президент Ильхам Алиев не хочет, чтобы проливалась кровь.
Об этом вице-премьер, заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Гасанов сказал на встрече с активистами Сумгайытской городской и Губадлинской районной организаций ПЕА в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Гасанов подчеркнул, что азербайджанские земли будут освобождены от оккупации.
"В Армении к власти пришел Пашинян, и у нас появилась надежда, что вопрос решится в положительную сторону. Но и он несет несуразицу. Пусть все знают, что Азербайджан может освободить Нагорный Карабах от оккупации, и мы освободим эти земли", - сказал он.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
Вице-премьер также раскритиковал проживающих в эмиграции азербайджанцев, добавив, что их завербовали и используют против Азербайджана: "В отношении этих людей молчать не нужно. Их невозможно перевоспитать административными мерами. Их нужно осуждать на общественном уровне".
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