Информация, распространенная в армянских СМИ о том, что якобы сбит азербайджанский беспилотник (БПЛА), не соответствует действительности. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в минобороны.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана, все БПЛА, принадлежащие азербайджанской армии, в полном составе находятся в строю, потерь нет.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.