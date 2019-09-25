Вначале октября МИД Беларуси проведет в Минске "мероприятие высокого уровня по линии "Восточного партнерства". Об этом в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, передает Day.Az со ссылкой на ИА Rex.

По информации МИД Беларуси, мероприятие состоится "с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона". В программу Евросоюза для постсоветских республик входят Беларусь, Украина, Азербайджан, Грузия и Молдова.

На мероприятие ожидается прибытие верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. К визиту чиновницы Минск желает приурочить подписание соглашения с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии - проекты документов 23 сентября одобрил Александр Лукашенко.