https://news.day.az/politics/1159783.html Азербайджанская община Нагорного Карабаха: Мы вернемся в Карабах
Азербайджанская община Нагорного Карабаха: Мы вернемся в Карабах
Азербайджан вернет оккупированные территории, мы вернемся в Карабах. Мы работаем для этого.
Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев на литературно-художественном мероприятии "Зов Карабаха", передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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