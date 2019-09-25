Азербайджан вернет оккупированные территории, мы вернемся в Карабах. Мы работаем для этого.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев на литературно-художественном мероприятии "Зов Карабаха", передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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