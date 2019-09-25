25 сентября состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В ходе ознакомления с созданными в центре условиями глава государства обратил внимание на парк, созданный на прилегающей территории.

"Этот парк мы создали по моей инициативе несколько лет назад. Сейчас здесь создана прекрасная зона отдыха", - сказал Президент Ильхам Алиев.



Глава государства в том числе отметил, что высказывались некоторые мысли, чтобы построить на этом месте какие-то здания, но он не позволил это сделать и подчеркнул, что эта зона должна быть общественной.

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